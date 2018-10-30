От новокузнецкого аэропорта до Шерегеша можно будет добраться на шаттле

СЕГОДНЯ 07:19 2018-10-30T07:19:02+03:00

Теперь туристы смогут быстро и просто добраться до популярного лыжного курорта

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В наступающем горнолыжном сезоне 2018-2019 года туристам, планирующим отдохнуть в Шерегеше, станет проще добираться до популярного курорта. Со дня открытия сезона в Шерегеш можно будет добраться на шаттле.

Приятную для любителей горнолыжного спорта новость сообщил Антон Пятковский, начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области.

- Мы подумали о людях, которые прилетают в аэропорт имени Бориса Волынова, - отметил чиновник. - Для них прямо от здания аэровокзала будет отправляться специальный шаттл – это автобус, который увезет всех желающих до горы. Можно будет в аэропорту получить багаж, сесть в автобус и сразу добраться до горнолыжного курорта.

Открытие нового горнолыжного сезона и запуск шаттла запланированы на 17 ноября. Цена на автобус от аэропорта до Шерегеша, по словам начальника департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области, будет доступной.