2018-10-30T09:31:53+03:00
Общество

Горнолыжный сезон в Шерегеше начнется 17 ноября

В честь открытия сезона состоится запуск электрички до Шерегеша и массовый спуск с горы
Екатерина РОМАНОВАКирилл ЧАЩИН
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Фото: архив КПФото: архив КПФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Открытие нового сезона на горнолыжном курорте Шерегеш состоится 17 ноября. Для туристов курорта подготовили ряд приятных сюрпризов.

Во время пресс-конференции, посвященной старту нового сезона 2018-2019 года в Шерегеше Антон Пятовский, начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области, рассказал о приятных сюрпризах, которые ждут туристов. Так, 17 ноября в Шерегеше состоится открытие нового сезона. Начнется торжественная церемония с запуска электропоезда, который проследует от Новокузнецка до Шерегеша. Электропоезд состоит из четырех вагонов: один – первого класса и три – эконом-класса. Стоимость билетов составит от 150 до 500 рублей.

От новокузнецкого вокзала электричка отходит в 06:28 и следует до станции Чугунаш. В 12:00 начнется торжественная церемония открытия сезона, а на 13:00, если позволит погода, состоится массовый спуск с горы.

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