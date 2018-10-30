2018-10-30T09:05:34+03:00
Общество

Возле новокузнецкого вокзала снесли киоск с сигаретами

Еще один киоск хозяева убрали добровольно
Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке под контролем судебных приставов были снесены нестационарные торговые павильоны.

Один из предпринимателей Новокузнецка установил неподалеку от вокзала киоск, в котором продавал табачные изделия. Вот только полного пакета разрешающих документов у него не оказалось. Межрайонный суд, куда обратились представители администрации города Новокузнецка, постановил освободить земельный участок – то есть, убрать оттуда киоск. Однако предприниматель проигнорировал это требование и продолжал по-прежнему торговать сигаретами. Тогда за дело взялись судебные приставы.

Несколько раз приставы предупреждали об ответственности за неисполнение решения суда, трижды организация привлекалась к административной ответственности, но даже штраф в 180 тысяч рублей на смог заставить предпринимателя покинуть хлебное место. В сентябре в отношении руководителя организации было заведено уголовное дело за неисполнение решения суда. И лишь после этого торговый павильон исчез с Привокзальной площади.

К слову, по данным пресс-службы УФССП России по Кемеровской области, еще одна организация-должник, видя, чем может закончиться неисполнение решения суда, самостоятельно демонтировала свой киоск.

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