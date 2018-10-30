2018-10-30T09:31:04+03:00
Общество

Мечты сбываются: в Шерегеше введут единый ски-пасс

Стоимость единого ски-пасса составит 1400 рублей
Екатерина РОМАНОВАКирилл ЧАЩИН
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Фото: архив КПФото: архив КПФото: Константин НАГОВИЦЫН
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17 ноября в Шерегеше стартует новый горнолыжный сезон. Начнется он с праздника и многочисленных приятных нововведений. Среди них – шаттл до аэропорта, запуск электрички и единый ски-пасс.

Поклонники активного отдыха давно интересуются: когда же на все подъемники Шерегеша будет введен единый ски-пасс? Этот момент настал: уже в этом году на большинстве подъемников будет действовать единый ски-пасс. Как рассказал Антон Пятовский, начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области, горнолыжный комплекс «Каскад» на всех дорогах установит турникеты, через которые можно будет пройти на все подъемники курорта

- Стоимость единого ски-пасса составит 1,4 тысячи рублей за дневной абонемент, - в свою очередь сообщили представители горнолыжного комплекса «Каскад».

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