Парк за 262 миллиона рублей откроют на выходных в Кемерове

СЕГОДНЯ 10:08 2018-10-30T10:24:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 4 ноября в Кемерове торжественно откроют вторую очередь парка на бульваре Строителей.

В День народного единства в Кемерове будут отмечать не только всероссийский праздник, но и открытие самого большого в Кузбассе линейного парка на бульваре Строителей. На всей территории парка будут проходить праздничные мероприятия, а на главной сцене бульвара выступят артисты с вокальными и хореографическими номерами.

Бульвар Строителей уже успел стать одним из любимых горожанами мест отдыха. Первую очередь парка открыли еще год назад: здесь не только выложили плиткой дорожки, но и обустроили спортивную площадку с тренажерами и скейт-площадку. В 2018 году работы продолжились: на отрезке бульвара от проспекта Ленина до Московского заменили тротуатрную плитку и светильники, обустроили детскую площадку с малотравматичным покрытием. К слову, в общей сложности на создание парка было направлено 262 миллиона рублей из бюджетов разного уровня.