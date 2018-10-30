Кузбасские полицейские показали, как навести порчу

СЕГОДНЯ 10:55 2018-10-30T10:55:57+03:00

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Кузбасские полицейские продемонстрировали, как мошенники-целители определяют, есть ли у человека порча.

В Кемерове во вторник, 30 октября, состоялся брифинг по мошенничествам. Во время него главный эксперт экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Кемеровской области Антон Югов показал «фокусы», которыми пользуются мошенники, чтобы доказать, что на человеке есть сглаз или порча. Самый излюбленный способ – чернеющая в руке «больного» игла.

– Рука смачивается в медном купоросе. Во влажную руку кладется игла и держится, пока произносится заговор. Через какое-то время происходит реакция окисления. Перед этим, конечно, игла полируется, начищается, чтобы было видно, что она стала темнее. В данном случае игла была светлая, сейчас она черная, – продемонстрировал Антон Югов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/675585" frameborder="0"></iframe> Кузбасские полицейские: как выявить порчу по игле.Екатерина БОРМОТОВА

Еще один фокус – с яйцом. Мошенник дает человеку подержать яйцо, потом его разбивает, и оно оказывается черным внутри.

- На самом деле все просто. Подготавливается продукт. Протыкается яйцо иголочкой тоненькой, потом в него загоняются чернила, а дырочка просто замазывается парафином или чем-нибудь еще, - отметил Югов.