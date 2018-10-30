В Кемерове автолюбитель врезался в столб и ушел с места ДТП

СЕГОДНЯ 10:59 2018-10-30T10:59:30+03:00

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В Кемерове днем 30 октября случилось дорожно-транспортное происшествие. Единственный его участник предпочел скрыться от сотрудников Госавтоинспекции.

Очевидцы делятся в социальных сетях фотографиями автомобиля, которые врезался в фонарный столб на улице Терешковой. Горожане, ставшие свидетелями дорожно-транспортного происшествия, рассказали, что после того, как автолюбитель врезался в фонарный столб, он вышел из автомобиля, закрыл дверь и попросту ушел, не дожидаясь приезда сотрудников Госавтоинспекции.

Комментаторы предполагают, что мужчина таким образом припарковал автомобиль, а вовсе не попал в ДТП. А машину он закрыл, чтобы сохранить находящееся в ней имущество в целости. Другие комментаторы обращают внимание на номера: автомобиль, судя по всему, приехал из другого региона.

Фото: vk.com, инцидент Кемерово

К слову, оставление места ДТП грозит лишением прав или административным арестом на 15 суток.