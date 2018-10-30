В Шерегеше может появиться туристическая полиция
Шерегеш – это уникальный горнолыжный сезон, который длится дольше всех, неповторимая атмосфера и особый дух. А потому и все, что происходит здесь, тоже будет особенным. Например, в 2018 году здесь может начать работу туристическая полиция.
О том, что на горнолыжном курорте может появиться туристическая полиция, на пресс-конференции, посвященной обсуждению бренда курорта рассказал креативный директор POWER Creative Strategies Владимир Черепанов. Люди, облаченные в специальную форму, будут создавать хорошее настроение отдыхающих.
- Мы подумали, что будет здорово ввести некую туристическую полицию, которая может следить за хорошим настроением людей на горе, быть такими гидами, которые помогают хорошо проводить время, - рассказал Владимир Черепанов.