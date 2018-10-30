2018-10-30T12:12:20+03:00
Общество

У Шерегеша появился собственный бренд

Он должен привлечь новых туристов
Кирилл ЧАЩИН
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Шерегешу разработали собственный бренд и дизайн-систему. Она напоминает инопланетный язык.

Горнолыжному курорту Шерегеш разработали единый бренд. Об этом на пресс-конференции рассказал Антон Пятовский, начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области. По его словам, новый стиль должен помочь привлечь туристов из других регионов.

Созданием бренда – идеи, концепта и дизайн-системы – занимался Владимир Черепанов креативный директор POWER Brand.

Новый графический стиль Шерегеша

Новый графический стиль Шерегеша

– Мы нашли слово, которое раскрывает дух Шерегеша. Оно звучит, как «Свобода». Эту свободу отразили в виде графического знака и графического написания, которое повторяет формы округлого снега Шерегеша и самой горы. Это что-то мягкое, пушистое, тема кончиков лыж и сноуборда. При этом это напоминает инопланетный язык, который на первый взгляд выглядит странно, но воспроизводится и воспринимается легко, – рассказал Владимир Черепанов.

Вместе с фирменным стилем дизайнеры разработали форму для людей, которые будут представлять Шерегеш.

Создание бренда было оплачено туристическими операторами. Сам бренд будет принадлежать администрации Кемеровской области.

Напомним, что во вторник стало известно о дате открытия нового горнолыжного сезона, появлении автобусов до Шерегеша из новокузнецкого аэропорта и нового единого ski-passa.

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