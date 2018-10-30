Кузбасская компания обманула государство на 41 миллион рублей

СЕГОДНЯ 12:34 2018-10-30T12:34:10+03:00

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В Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту уклонения руководством коммерческой фирмы от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере.

Целых три года – с января 2014 по декабрь 2016 года одна из кузбасских компаний, занимающихся продажей продуктов питания, существенно экономила на налоге на добавленную стоимость – попросту не платила его. Чтобы скрыть этот факт, руководство компании создало фиктивный документооборот и частично перераспределяя выручку на подконтрольные организации. Вот и получалось, что в налоговые декларации включались ложные сведения о налоговых вычетах.

- В результате в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму более 41 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области.

Теперь следователям предстоит провести экономическую экспертизу и установить точную сумму налога, неуплаченного в бюджет. Руководству компании, к слову, предстоит возместить ущерб, причиненный бюджету.