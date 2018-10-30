В Кемерове девушка обокрала доверчивую пенсионерку

СЕГОДНЯ 12:35 2018-10-30T12:35:20+03:00

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В Кемерове 17-летняя девушка украла деньги с банковской карточки у 84-летней пенсионерки. Добытые нечестным путем деньги она потратила на личные нужды.

Как рассказали в СУ СК по Кемеровской области, в августе этого года обвиняемая сопровождала знакомую старушку по магазинам и незаметно вытащила из ее кошелька банковскую карточку, где потерпевшая хранила пенсию. Девушка сняла с карты 30 тысяч рублей, а затем незаметно для пожилой женщины вернула ее на место. Пропажу денежных средств пенсионерка обнаружила спустя несколько дней, но сразу поняла, что такую сумму потратить не могла, поэтому обратилась в полицию.

Правоохранители установили, в каком банкомате были сняты деньги, а затем установили личность подозреваемой. Девушка была задержана, свою вину она полностью признала и сотрудничала со следствием. По словам задержанной, деньги она потратила на покупку телефона и одежды. Сейчас уголовное дело в отношении кемеровчанки направлено на рассмотрение в суд.