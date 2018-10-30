2018-10-30T12:35:20+03:00
Происшествия

В Кемерове девушка обокрала доверчивую пенсионерку

На похищенные деньги она купила телефон и одежду
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Кемерове 17-летняя девушка украла деньги с банковской карточки у 84-летней пенсионерки. Добытые нечестным путем деньги она потратила на личные нужды.

Как рассказали в СУ СК по Кемеровской области, в августе этого года обвиняемая сопровождала знакомую старушку по магазинам и незаметно вытащила из ее кошелька банковскую карточку, где потерпевшая хранила пенсию. Девушка сняла с карты 30 тысяч рублей, а затем незаметно для пожилой женщины вернула ее на место. Пропажу денежных средств пенсионерка обнаружила спустя несколько дней, но сразу поняла, что такую сумму потратить не могла, поэтому обратилась в полицию.

Правоохранители установили, в каком банкомате были сняты деньги, а затем установили личность подозреваемой. Девушка была задержана, свою вину она полностью признала и сотрудничала со следствием. По словам задержанной, деньги она потратила на покупку телефона и одежды. Сейчас уголовное дело в отношении кемеровчанки направлено на рассмотрение в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Кемерове 31 октября: гололед и сильный ветер
Кузбасские аграрии уйдут на «налоговые каникулы»
В Кузбассе будут увеличены пособия для опекунов
Жители Кузбасса в 2018 году отдали мошенникам около 70 миллионов рублей
Как в сказке: В Новокузнецке мачеха ударила ножом мужа из-за падчерицы
ВТБ расширяет продажи полисов «Защити будущее»
Кузбасская компания обманула государство на 41 миллион рублей
У Шерегеша появился собственный бренд
В Шерегеше может появиться туристическая полиция
В Кемерове автолюбитель врезался в столб и ушел с места ДТП
Кузбасские полицейские показали, как навести порчу
Парк за 262 миллиона рублей откроют на выходных в Кемерове
Мечты сбываются: в Шерегеше введут единый ски-пасс
Возле новокузнецкого вокзала снесли киоск с сигаретами
Горнолыжный сезон в Шерегеше начнется 17 ноября
Погиб под грудой кирпичей: по факту гибели ребенка в Кузбассе заведено уголовное дело
От новокузнецкого аэропорта до Шерегеша можно будет добраться на шаттле
Не дошел до перехода: на кузбасской трассе погиб пенсионер
Новокузнечан призывают поделиться одеждой с бездомными
В Рудничном районе Кемерова загорелось офисное здание
Семилетний мальчик погиб под грудой кирпичей в Киселевске
В Кемерове из магазина изъяли 180 литров паленого алкоголя
В Кемерове на аварийном участке установили светофоры
В Кузбассе две школьницы распивали спиртное в компании незнакомца