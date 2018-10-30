ВТБ расширяет продажи полисов «Защити будущее»

СЕГОДНЯ 12:45 2018-10-30T12:46:34+03:00

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Банк ВТБ расширяет зону продаж страхового медицинского продукта «Защити будущее», который был разработан компанией ВТБ Страхование совместно с группой компаний «Мать и дитя». Теперь полис можно приобрести в розничных отделениях банка, расположенных в 23 городах присутствия клиники, среди них – Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Тюмень, Новосибирск и др. Ранее в рамках пилотных продаж полисы были доступны в восьми городах.

Программа «Защити будущее» предусматривает проведение профилактических обследований для раннего выявления патологий, связанных с репродуктивной функцией, и их лечение, включая проведение ЭКО. В случае выявления онкологического заболевания по итогам обследования проводится верификация диагноза, получение второго медицинского мнения на онкологическом консилиуме врачей-экспертов, а также необходимые исследования для разработки персонализированного плана лечения. По результатам проведенного обследования пациент может воспользоваться телемедицинскими онлайн-консультациями с лечащим врачом для дальнейшего наблюдения и при необходимости лечения.

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