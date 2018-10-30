Как в сказке: В Новокузнецке мачеха ударила ножом мужа из-за падчерицы

СЕГОДНЯ 12:56 2018-10-30T12:57:10+03:00

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Новокузнечанка устала терпеть свою падчерицу и, не зная, как еще объяснить это своему сожителю, ударила его ножом.

В Заводском районе жила-была почти обычная семья. Он – мужчина разведенный, оставивший в прежней семье 15-летнюю дочь. Она – дама с характером и большая собственница. Отец с удовольствием общался с дочкой, и та частенько захаживала к нему в гости. И вела себя в доме мачехи как у себя: то съест все самое вкусное из холодильника, то вещи мачехи начнет перебирать да рассматривать. А мачеха все терпела и терпела: все-таки, ребенок еще. Но однажды терпение женщины лопнуло.

В тот день супруги устроили небольшое застолье. Горячительные напитки развязали язык, и дама принялась упрекать своего сожителя: мол, от дочки твоей никакого житья нет, запрети ходить к нам! Но мужчина был непреклонен и совсем не собирался прекращать общение с дочкой. А за обидные слова ударил супругу кулаком. Та тоже обиделась, схватилась за нож и нанесла мужу удар в область груди. Драка и вид крови тут же охладили пыл супругов, и они помирились. И даже продолжили дальше пить!

Утром мужчина проснулся и понял, что ему настолько плохо, что пришлось обращаться в больницу. А уж там, как узнали, откуда такая рана, вызвали полицию.

- Женщине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, - сообщила Александра Шнайдер, следователь Следственного отдела по городу Новокузнецку Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Уголовное дело направлено в суд.

Мужчина простил свою сожительницу, но вместе они больше не живут.