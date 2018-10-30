Жители Кузбасса в 2018 году отдали мошенникам около 70 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:32 2018-10-30T13:32:13+03:00

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За девять месяцев 2018 года от действий мошенников пострадали почти 2,5 тысячи жителей Кузбасса. Они отдали мошенникам почти 70 миллионов рублей.

Об этом сообщили на брифинге, который прошел в понедельник в ГУ МВД по Кемеровской области. В 2018 году в полицию обратились 2490 граждан, которые стали жертвами мошенников – общая сумма ущерба составила порядка 70 миллионов рублей. За аналогичный период прошлого года в полицию поступило на 100 заявлений меньше. При этом и сумма ущерба была меньше – около 55 миллионов.

Как отметили представители ведомства, в последнее время участились случаи дистанционных мошенничеств.

– 57 процентов дистанционных мошенничеств совершаются с использованием интернет-сайтов покупки-продажи товаров и услуг. Тут существует два вида обмана: первый - когда мошенник выставляет объявление о продаже какого-либо товара и потерпевший переводит деньги в счет оплаты. Второй способ более изощренный, потому что мошенники, наоборот, звонят гражданам по поданному ими объявлению и предлагают предоплату, но для этого просят сообщить все реквизиты банковской карты, в том числе CVV-код, находящийся на обратной стороне карты и пароли доступа к мобильному банку, – рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Кемеровской области Певал Сенафонкин.

Во время брифинга правоохранители также продемонстрировали «фокусы» и уловки, к которым прибегают мошенники, чтобы выманить у кузбассовцев побольше денег.