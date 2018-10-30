Жители Кузбасса в 2018 году отдали мошенникам около 70 миллионов рублей
За девять месяцев 2018 года от действий мошенников пострадали почти 2,5 тысячи жителей Кузбасса. Они отдали мошенникам почти 70 миллионов рублей.
Об этом сообщили на брифинге, который прошел в понедельник в ГУ МВД по Кемеровской области. В 2018 году в полицию обратились 2490 граждан, которые стали жертвами мошенников – общая сумма ущерба составила порядка 70 миллионов рублей. За аналогичный период прошлого года в полицию поступило на 100 заявлений меньше. При этом и сумма ущерба была меньше – около 55 миллионов.
Как отметили представители ведомства, в последнее время участились случаи дистанционных мошенничеств.
– 57 процентов дистанционных мошенничеств совершаются с использованием интернет-сайтов покупки-продажи товаров и услуг. Тут существует два вида обмана: первый - когда мошенник выставляет объявление о продаже какого-либо товара и потерпевший переводит деньги в счет оплаты. Второй способ более изощренный, потому что мошенники, наоборот, звонят гражданам по поданному ими объявлению и предлагают предоплату, но для этого просят сообщить все реквизиты банковской карты, в том числе CVV-код, находящийся на обратной стороне карты и пароли доступа к мобильному банку, – рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Кемеровской области Певал Сенафонкин.
Во время брифинга правоохранители также продемонстрировали «фокусы» и уловки, к которым прибегают мошенники, чтобы выманить у кузбассовцев побольше денег.