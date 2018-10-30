2018-10-30T13:57:32+03:00
Общество

В Кузбассе будут увеличены пособия для опекунов

Размер выплат на опекаемых не менялся с 2013 года
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: пресс-служба АКОФото: пресс-служба АКО
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В 2019 году в Кемеровской области будет проиндексировано опекунское пособие. Этот вопрос рассматривался 30 октября на заседании коллегии в администрации Кемеровской области.

С 1 января 2019 года планируется увеличение на 10% выплат на содержание опекаемых детей. Таким образом областные власти хотят поддержать уже существующие опекунские семьи и стимулировать создание новых.

1 января 2013 года в Кузбассе был установлен размер выплат на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), и с тех пор размер пособия оставался неизменным: на ребенка в возрасте до 10 лет – 5,1 тысячи рублей в месяц, до 18 лет – шесть тысяч рублей, а для детей-инвалидов (независимо от возраста) – семь тысяч рублей в месяц. Также опекунам полагается ежемесячное вознаграждение - четыре тысячи рублей.

- Областной департамент образования и науки неоднократно выходил с инициативой повышения «опекунских» выплат. Все эти инициативы влекли дополнительные расходы областного бюджета на очень значительные суммы — порядка 700 миллионов рублей в год, - отметила заместитель губернатора Елена Пахомова. - Поэтому предлагается проект изменений поэтапного повышения размера пособия на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством). Первый этап — с 1 января 2019 года на 10 процентов.

После индексации с 1 января 2019 года размер пособия составит от 5,61 тысячи рублей до 7,7 тысячи рублей в месяц.

Справка КП

На сегодняшний день в Кемеровской области проживает 15,387 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 5,268 тысячи детей - в приемных семьях, 7,986 тысячи детей - под опекой, 2,133 тысячи человек - в детских домах.

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