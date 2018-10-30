2018-10-30T14:07:01+03:00
Общество

Кузбасские аграрии уйдут на «налоговые каникулы»

С 2019 года ставку единого сельхозналога предлагают снизить с 6 до 3 процентов
Ирина АВТУШКО
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Заместитель губернатора - начальник Главного финансового управления Игорь Малахов представил коллегии администрации области закон «Об установлении налоговой ставки единого сельскохозяйственного налога на территории Кемеровской области». В документе предлагается снизить ставку единого сельхозналога с 6 до 3% для всех категорий плательщиков налога. Она будет установлена на три года.

-Главная цель законопроекта – создать благоприятные налоговые условия для аграриев, поддержать сельхозтоваропроизводителей, повысить инвестиционную привлекательность отрасли, создать новые предприятия и рабочие места», - подчеркнул Игорь Малахов.

Проект члены коллегии одобрили, теперь он будет внесен на рассмотрение Совета народных депутатов Кемеровской области.

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