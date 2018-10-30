Кузбасские аграрии уйдут на «налоговые каникулы»
Заместитель губернатора - начальник Главного финансового управления Игорь Малахов представил коллегии администрации области закон «Об установлении налоговой ставки единого сельскохозяйственного налога на территории Кемеровской области». В документе предлагается снизить ставку единого сельхозналога с 6 до 3% для всех категорий плательщиков налога. Она будет установлена на три года.
-Главная цель законопроекта – создать благоприятные налоговые условия для аграриев, поддержать сельхозтоваропроизводителей, повысить инвестиционную привлекательность отрасли, создать новые предприятия и рабочие места», - подчеркнул Игорь Малахов.
Проект члены коллегии одобрили, теперь он будет внесен на рассмотрение Совета народных депутатов Кемеровской области.