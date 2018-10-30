Погода в Кемерове 31 октября: гололед и сильный ветер

СЕГОДНЯ 14:54 2018-10-30T15:03:28+03:00

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Сотрудники МЧС предупреждают кузбассовцев о непогоде, которая ожидается в Кемеровской области 31 октября.

В среду, 31 октября, в Кузбассе ожидается похолодание, сильный ветер и осадки в виде дождя и снега. Как сообщает ГУ МЧС России по Кемеровской области, на дорогах возможна гололедица и ухудшение видимости. А это значит, что кузбассовцам следует быть предельно внимательными на дорогах, особенно в темное время суток.

По данным Кемеровского гидрометцентра, на территории Кемеровской области ночью 31 октября ожидается 0…-5 градусов, а по северу области столбики термометров опустятся до -10 градусов. Днем также будет холодно: 0…-5 градусов, возможны дождь и снег, в отдельных районах – отложение мокрого снега и гололед.Скорость ветра при порывах будет достигать 17-22 метров в секунду.

В Кемерове днем столбики термометров будут показывать лишь -1…-3 градуса, будет облачно с прояснениями, пройдет дождь и мокрый снег.