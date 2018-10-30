Новокузнечанин ради забавы разбил семь фонарей

СЕГОДНЯ 17:24 2018-10-30T17:25:27+03:00

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В Новокузнецке сотрудники полиции по горячим следам задержали злоумышленника, разбившего фонари уличного освещения.

23-летний новокузнечанин в один из дней отдыхал с компанией друзей. Вот только отдых их культурным назвать нельзя: молодые люди сначала приняли изрядное количество спиртного, а потом отправились прогуляться. Во время прогулки они оказались на Театральной площади. Молодым людям прогулка показалась скучной, и тогда ради забавы один из них, 23-летний новокузнечанин, достал биту и стал ею быть фонари.

От рук вандала пострадали семь уличных фонарей, а ущерб в общей сложности составил 58 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, молодого человека задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело за вандализм. Мужчина может лишиться свободы на срок до трем месяцев. Также санкции статьи предусматривают исправительные работы сроком на год, штраф в размере до 40 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 360 часов.

- Сотрудники УМВД России по городу Новокузнецку выражают благодарность гражданам,

благодаря которым преступление было раскрыто по горячим следам, - поблагодарили горожан сотруднки ведомства.