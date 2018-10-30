2018-10-30T17:52:54+03:00
Происшествия

В Кузбассе разыскивают 20-летнего парня с рюкзаком

Павел Захаров пропал 11 октября
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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Родные и близкие, сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают Павла Захарова.

Павел Захаров, 1998 года рождения, пропал 11 октября 2018 года. в тот день он ушел на работу, но домой уже не вернулся

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Особые приметы: носит очки.

В день исчезновения был одет в коричневую кожаную куртку, белую толстовку с капюшоном, светло-синие джинсы, серные кроссовки, черную шапку.

С собой у мужчины был темный рюкзак с оранжевой полосой.

Если вам известно местонахождение Павла Захарова или вы что-либо знаете о сего судьбе после 11 октября, сообщите об этом родным молодого человека, волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или в полицию.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52, 112.

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