Вязаный автомобиль и ниточный лабиринт: что ждет кузбассовцев в «Томской писанице»

СЕГОДНЯ 02:56 2018-10-31T02:57:44+03:00

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С 3 по 5 ноября в «Томской Писанице» будут праздновать День народного единства. И в честь праздника презентуют проект «Бабушкино тепло».

В музее-заповеднике «Томская писаница» обитают дружелюбные аляскинские маламуты и обаятельны овечки – именно из их шерсти жительницы окрестных деревень создают теплые целебные носочки, варежки и шапочки. Но сначала мастерицы Яшкино, Пачи, Колмогорово и Морковкино превращают свалянную шерсть в тонкую пряжу, и уже после этого вяжут теплые и мягкие вещички – в единственном экземпляре! Эксклюзивные вещички можно приобрести 4 ноября.

А еще в «Томской писанице» пройдет фестиваль «Сибирская рукавичка», на котором будет дефиле с показом вязаных вещей. Но и на этом сюрпризы не заканчиваются: организаторы проведут конкурс на самый длинный и необычный шарф, пригласят гостей на мастер-классы «Магия ремесел», а все желающие смогут принять участие в массовом квесте «В гостях у бабушки»: нитяной лабиринт, гадание по клубкам, «Цветущее» дерево.

Особым сюрпризом для гостей станет вязаный автомобиль! – не пропустите это зрелище!