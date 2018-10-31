2018-10-31T03:10:42+03:00
Происшествия

Убивший ради сумки девушку преступник скрывался в Кузбассе

Мужчина хотел спрятаться в другом регионе
Екатерина РОМАНОВА
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Жителя города Истра, убившего девушку, задержали в Кемеровскрй области. Здесь мужчина рассчитывал спрятаться от правосудия.

26-летний житель города Истра Московской области поздно вечером проходил мимо улицы Ленина, расположенной в его городе. Мужчина заметил девушку, которая шла мимо с сумочкой в руках. Злоумышленник решил завладеть дамским аксессуаром, но вместо того, чтобы просто отобрать сумочку, стал наносить удары ножом в область живота, лица и груди. После этого он забрал сумочку и убежал. А чтобы скрыться от правосудия, уехал в Кемеровскую область.

Злоумышленника задержали уже на территории Кузбасса. Заодно выяснилось, что он уже был неоднократно судим на кражи и грабежи.

- На допросе следователю обвиняемый дал признательные показания, пояснив все обстоятельства совершенного им преступления, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Московской области. - По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

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