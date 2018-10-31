2018-10-31T03:35:30+03:00
Происшествия

Кузбассовец напился в кафе и принялся пугать официантку

Мужчина показывал ей предмет, спрятанный в сумке
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе бойцы Росгвардии задержали посетителя кафе, который напугал официантку ножом.

25-летняя официантка одного из кафе города Междуреченска, как обычно, подошла к посетителю, чтобы принять у него заказ. Однако вместо того, чтобы попросить девушку принести ему десерт, мужчина открыл сумку и продемонстрировал ей нож. Когда же девушка спросил, зачем мужчина это делает, посетитель заявил, что хочет напугать ее.

Испугалась девушка или нет – неизвестно. Но сразу после того, как увидела нож, она нажала на кнопку тревожной сигнализации, и уже через три минуты ей на помощь прибыли бойцы Росгвардии.

В сумке посетителя кафе действительно оказался охотничий нож, и стражам порядка не оставалось ничего иного, как задержать мужчину и доставить его в отделение полиции. К слову, позже выяснилось, что любитель попугать официанток – ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления 45-летний местный житель.

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