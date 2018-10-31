2018-10-31T03:48:24+03:00
Происшествия

На кузбасской трассе перевернулась фура

По сообщения очевидцев, водитель жив
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: vk.com, "Регион 42"Фото: vk.com, "Регион 42"
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В ночь с 30 на 31 октября в Кузбассе случилось дорожно-транспортное происшествие, временно затруднившее движение по автодороге.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге, ведущей в сторону Яшкино, неподалеку от 2-го кладбища. Здесь перевернулась фура, принадлежащая сети супермаркетов «Магнит». Как сообщают очевидцы, это случилось из-за того, что водитель автомобиля не справился с управлением.

На фотоснимках, которыми очевидцы поделились в социальных сетях, видно, что водитель пытался выправить автомобиль, однако у него не получилось сделать это: к этому времени прошел снег с дождем, и на дороге уже был гололед.

- Водитель жив, не справился с управлением, - спешит успокоить пользователей социальной сети очевидец дорожно транспортного происшествия.

Напомним, синоптики на 31 октября прогнозировали похолодание, снег с дождем и гололед.

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