В Кемерове 10-летний мальчик ушел с тренировки и потерялся

СЕГОДНЯ 04:22 2018-10-31T04:22:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове 10-летний мальчик пропал после тренировки. Найти ребенка удалось благодаря бдительности горожан.

Жительница Центрального района города Кемерово обратилась в полицию за помощью. Женщина рассказала, что ее 10-летний сын ушел на спортивную тренировку, а потом пропал. Кемеровчанка пыталась сама разыскать ребенка, но у нее ничего не получилось.

Сотрудники полиции опрашивали сотрудников спортивного учреждения, осматривали территорию и проверяли возможные места, куда мог направиться школьник, когда раздался звонок от жительницы поселка Ясногорский. Женщина сообщила, что на детской площадке уже долгое время гуляет ребенок. Он рассказал, что приехал из города один и теперь не знает, где находится. Когда мальчика доставили в отдел полиции , он признался, что решил не дожидаться маму, в самостоятельно пойти домой. Сел в автобус и уехал в поселок, чтобы там погулять.

Мать поблагодарила сотрудников полиции за помощь. К слову, в отношении нее за ненадлежащее воспитание ребенка составлен административный протокол, который предусматривает наказание: штраф в размере до 500 рублей.