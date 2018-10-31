Елена Малышева поздравила врачей госпиталя для ветеранов войн с юбилеем

СЕГОДНЯ 04:52 2018-10-31T04:52:30+03:00

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Заместитель губернатора Елена Малышева поздравила сотрудников и ветеранов областного клинического госпиталя для ветеранов войн с 75-летним юбилеем больницы. Торжественной мероприятия прошло в Музыкальном театре Кузбасса.

Медучреждение начало свою работу в 1943 году на улице Островского, где обслуживались 150 человек. Сегодня госпиталь находится на улице 50 лет Октября, 10. В его состав входят шесть стационарных отделений на 211 человек. Кроме того, здесь есть отделения эндоскопии, функциональной диагностики, физиотерапии и лаборатория. С 2016 года в больнице проходят реабилитацию пациенты после инсульта. В 2017 в госпитале заработал уникальный рентгеновский костный денситометр. Исследования структуры костной ткани позволяют оценить риск переломов у людей с дефицитом кальция.

В медучреждении работают 428 сотрудников, из них 78 врачи и 150 – медсестры. В 2017 года в госпитале лечились в стационаре 6439 человек.