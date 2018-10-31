2018-10-31T04:52:30+03:00
Общество

Елена Малышева поздравила врачей госпиталя для ветеранов войн с юбилеем

Медучреждению исполнилось 75 лет
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Фото: АКОФото: АКО
Изменить размер текста:

Заместитель губернатора Елена Малышева поздравила сотрудников и ветеранов областного клинического госпиталя для ветеранов войн с 75-летним юбилеем больницы. Торжественной мероприятия прошло в Музыкальном театре Кузбасса.

Медучреждение начало свою работу в 1943 году на улице Островского, где обслуживались 150 человек. Сегодня госпиталь находится на улице 50 лет Октября, 10. В его состав входят шесть стационарных отделений на 211 человек. Кроме того, здесь есть отделения эндоскопии, функциональной диагностики, физиотерапии и лаборатория. С 2016 года в больнице проходят реабилитацию пациенты после инсульта. В 2017 в госпитале заработал уникальный рентгеновский костный денситометр. Исследования структуры костной ткани позволяют оценить риск переломов у людей с дефицитом кальция.

В медучреждении работают 428 сотрудников, из них 78 врачи и 150 – медсестры. В 2017 года в госпитале лечились в стационаре 6439 человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кузбассе возобновляют автобусный маршрут из Кемерова в Таштагол
«Больше не тает»: В Кузбассе лег снег
В Кемерове ночью неизвестные подожгли квартиру
В Кемерове 10-летний мальчик ушел с тренировки и потерялся
На кузбасской трассе перевернулась фура
Кузбассовец напился в кафе и принялся пугать официантку
Убивший ради сумки девушку преступник скрывался в Кузбассе
Вязаный автомобиль и ниточный лабиринт: что ждет кузбассовцев в «Томской писанице»
В Кузбассе разыскивают 20-летнего парня с рюкзаком
Новокузнечанин ради забавы разбил семь фонарей
Лже-медработник грабит пенсионеров в Кемерове
Погода в Кемерове 31 октября: гололед и сильный ветер
Кузбасские аграрии уйдут на «налоговые каникулы»
В Кузбассе будут увеличены пособия для опекунов
Жители Кузбасса в 2018 году отдали мошенникам около 70 миллионов рублей
Как в сказке: В Новокузнецке мачеха ударила ножом мужа из-за падчерицы