2018-10-31T05:15:35+03:00
Происшествия

В Кемерове ночью неизвестные подожгли квартиру

Пожарным удалось спасти жильца
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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Ночью в Кемерове неизвестные подожгли дверь в квартиру. Пожарные спасли одного человека.

Как рассказали в областном управлении МЧС, в 04.08 поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном муниципальном жилом доме на проспекте Октябрьский. На место выехали пять единиц техники и 13 спасателей.

– На момент прибытии первого подразделения внешние признаки горения отсутствовали. Из квартиры на восьмом этаже спасли одного человека. В результате пожара в квартире обгорели лакокрасочное покрытие с внешней стороны и утеплитель металлический двери, – рассказали в МЧС.

Пожарные пришли к выводу, что дверь в квартиру подожгли.

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