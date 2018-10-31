2018-10-31T05:53:29+03:00
Общество

«Больше не тает»: В Кузбассе лег снег

В Тисульском районе высота снега уже 32 сантиметра
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Фото: архив КПФото: архив КПФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Кузбассе устанавливается постоянный снежный покров. Высота снега в регионе составляет от 32 сантиметров.

Этой ночью в Кузбассе похолодало до - 6 градусов, по всей области прошел снег. В Кемерове снежный покров уже составляет три сантиметра, в Тайге – четыре, в Белове – шесть сантиметров. В поселке Центральный рудник Тисульского района за ночь высота снега выросла с 10 до 32 сантиметров.

– Снег этот уже не будет таять. Устанавливается постоянный снежный покров, – рассказала Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. – В течение этого дня ожидаем похолодание, местами столбик термометра опустится до - 14 градусов.

Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кузбассе возобновляют автобусный маршрут из Кемерова в Таштагол
В Кемерове ночью неизвестные подожгли квартиру
Елена Малышева поздравила врачей госпиталя для ветеранов войн с юбилеем
В Кемерове 10-летний мальчик ушел с тренировки и потерялся
На кузбасской трассе перевернулась фура
Кузбассовец напился в кафе и принялся пугать официантку
Убивший ради сумки девушку преступник скрывался в Кузбассе
Вязаный автомобиль и ниточный лабиринт: что ждет кузбассовцев в «Томской писанице»
В Кузбассе разыскивают 20-летнего парня с рюкзаком
Новокузнечанин ради забавы разбил семь фонарей
Лже-медработник грабит пенсионеров в Кемерове
Погода в Кемерове 31 октября: гололед и сильный ветер
Кузбасские аграрии уйдут на «налоговые каникулы»
В Кузбассе будут увеличены пособия для опекунов
Жители Кузбасса в 2018 году отдали мошенникам около 70 миллионов рублей
Как в сказке: В Новокузнецке мачеха ударила ножом мужа из-за падчерицы