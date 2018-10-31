«Больше не тает»: В Кузбассе лег снег

СЕГОДНЯ 05:49 2018-10-31T05:53:29+03:00

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В Кузбассе устанавливается постоянный снежный покров. Высота снега в регионе составляет от 32 сантиметров.

Этой ночью в Кузбассе похолодало до - 6 градусов, по всей области прошел снег. В Кемерове снежный покров уже составляет три сантиметра, в Тайге – четыре, в Белове – шесть сантиметров. В поселке Центральный рудник Тисульского района за ночь высота снега выросла с 10 до 32 сантиметров.

– Снег этот уже не будет таять. Устанавливается постоянный снежный покров, – рассказала Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. – В течение этого дня ожидаем похолодание, местами столбик термометра опустится до - 14 градусов.