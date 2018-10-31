В Кузбассе возобновляют автобусный маршрут из Кемерова в Таштагол

СЕГОДНЯ 05:52 2018-10-31T05:52:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Сезонный автобусный маршрут, соединяющий Кемерово с горнолыжным курортом в Шерегеше, начнет работу со 16 ноября.

От кемеровского автовокзала автобус, следующий по маршруту «Кемерово – Шерегеш – Таштагол» будет отправляться по пятницам в 08:00. В 14:35 он прибывает в Шерегеш, а в 15:00 – в Таштагол. В обратный путь автобус отправляется от таштагольского автовокзала по воскресеньям в 15:30, в Шерегеше он останавливается около магазина «Кукуруза» в 16:00, а в Кемерово прибывает в 22:00.

- При движении автобуса в прямом направлении организован заезд на Новокузнецкий автовокзал (отправление по пятницам в 11:35), - отметили в пресс-службе «Кузбасспассажиравтотранса». - В обратном направлении автобус осуществляет движение в экспресс-режиме.

Стоимость проездного билета до поселка Шерегеш сохранилась на уровне прошлого года: полный – 700 рублей, детский – 350 рублей.

К слову, из Новокузнецка добраться до Шерегеша можно на специальной электричке, которая будет курсировать с 17 ноября. А туристам, прилетающим самолетом, будет доступен шаттл, который доставит от дверей аэропорта до горнолыжного курорта.