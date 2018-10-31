2018-10-31T07:34:57+03:00
Происшествия

Очевидцы сняли ДТП с двумя автомобилями и автобусом в Кемерове

Из-за ДТП движение по улице Тухачевского оказалось парализованным [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: vk.com, "Регион42"Фото: vk.com, "Регион42"
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В Кемерове на пересечении улиц Тухачевского и Сибиряков-Гвардейцев случилось ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса.

ДТП на Тухачевского в Кемерове.Видео: vk.com, "Регион 42"

Сразу три полосы на улице Тухачевского оказались перекрыты из-за дорожно-транспортного происшествия, которое случилось утром в среду, 31 октября. Очевидцы сообщают, что автобус, скорее всего, не заметил легковой автомобиль который двигался по второй полосе, и подрезал его. Легковушку вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с еще одним легковым автомобилем.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники ГИБДД. А из-за столкновения автобуса и двух автомобилей оказалось парализованным движение по улице Тухачевского. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося и степень вины каждого из участников ДТП. Информация о потерпевших устанавливается.

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