Очевидцы сняли ДТП с двумя автомобилями и автобусом в Кемерове

СЕГОДНЯ 07:34 2018-10-31T07:34:57+03:00

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В Кемерове на пересечении улиц Тухачевского и Сибиряков-Гвардейцев случилось ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/675715" frameborder="0"></iframe> ДТП на Тухачевского в Кемерове.Видео: vk.com, "Регион 42"

Сразу три полосы на улице Тухачевского оказались перекрыты из-за дорожно-транспортного происшествия, которое случилось утром в среду, 31 октября. Очевидцы сообщают, что автобус, скорее всего, не заметил легковой автомобиль который двигался по второй полосе, и подрезал его. Легковушку вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с еще одним легковым автомобилем.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники ГИБДД. А из-за столкновения автобуса и двух автомобилей оказалось парализованным движение по улице Тухачевского. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося и степень вины каждого из участников ДТП. Информация о потерпевших устанавливается.