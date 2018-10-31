На кузбасском разрезе работали два опасных БелАЗа

СЕГОДНЯ 08:23 2018-10-31T08:23:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Судебные приставы приостановили работу БелАЗов на разрезе в связи с угрозой здоровью сотрудников.

Во время проверок работы одного из разрезов в Междуреченске, сотрудники Ростехнадзора обнаружили, что два БелАЗа угольного предприятия технически неисправны. На одном из них была течь масла из правого бортового редуктора, отсутствовали шпильки крепления заднего правого колеса, а система пожаротушения оказалась неисправной. А до и после выхода на линию второго БелАЗа не проводился предрейсовый и послерейсовый контроли технического состояния.

Специалисты Ростехнадзора обратились в суд, и судья посчитал, что эти нарушения представляют угрозу жизни и здоровью работников разреза. Оба БелАЗа по решению суда должны были приостановить работу. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области, теперь у угледобывающего предприятия есть 30 суток на то, чтобы устранить опасные нарушения.