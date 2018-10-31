2018-10-31T08:45:55+03:00
Общество

В Кемерове выберут лучшее новогоднее оформление

Администрация города объявила конкурс на лучший новогодний дизайн
Екатерина РОМАНОВА
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Архив КПАрхив КПФото: Кирилл ЧАЩИН
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До Нового года остается совсем немного времени, и город уже начинает преображаться к встрече праздника. А чтобы сотрудники предприятий и организаций смогли проявить свои таланты и подарить горожан новогоднее настроение, администрация города Кемерова объявила конкурсы на лучшее новогоднее оформление.

Среди участников - учреждения образования, культуры и спорта, Центры по работе с населением, предприятия промышленности, торговли и потребительского рынка. Всем им предстоит оформить елки, соорудить снежные городски, ледовые фигуры, украсить прилегающие территории.

- Будет учтена иллюминация и подсветка фасадов зданий, использование при этом современных технологий оформления: световых шнуров, гирлянд, дождей, - отмечает пресс-служба города Кемерово. - Участники могут рассчитывать на победу в нескольких номинациях.

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