В Кемерове пресекли продажу поддельных паспортов

СЕГОДНЯ 09:07 2018-10-31T09:07:25+03:00

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Прокуратура Рудничного района при мониторинге интернета выявлены грубые нарушения закона при размещении информации о продаже поддельных паспортов.

-На сайтах предлагалось любому желающему приобрести паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт, ИНН, СНИЛС, водительские права на имя лиц, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске,- пояснили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

Данные предложения являются информацией, распространение которой на территории страны запрещено, поэтому прокурор района обратился в сентябре в Заводский районный суд города Кемерово с административным исковым заявлением. Требования прокурора района удовлетворены в полном объеме, решение суда вступило в законную силу и направлено для исполнения в Роскомнадзор.