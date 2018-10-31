2018-10-31T09:07:25+03:00
Общество

В Кемерове пресекли продажу поддельных паспортов

Документы предлагалось купить через интернет
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове пресекли продажу поддельных паспортовВ Кемерове пресекли продажу поддельных паспортовФото: Екатерина РОМАНОВА
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Прокуратура Рудничного района при мониторинге интернета выявлены грубые нарушения закона при размещении информации о продаже поддельных паспортов.

-На сайтах предлагалось любому желающему приобрести паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт, ИНН, СНИЛС, водительские права на имя лиц, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске,- пояснили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

Данные предложения являются информацией, распространение которой на территории страны запрещено, поэтому прокурор района обратился в сентябре в Заводский районный суд города Кемерово с административным исковым заявлением. Требования прокурора района удовлетворены в полном объеме, решение суда вступило в законную силу и направлено для исполнения в Роскомнадзор.

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