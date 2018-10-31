2018-10-31T10:02:30+03:00
Общество

Кузбассовцев предупредили об опасном гололеде

В области ожидается ухудшение погодных условий
Ирина АВТУШКО
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31 октября в Кемеровской области ожидает ухудшение погоды, что отразиться на состоянии дорог, сообщает отдел пропаганды областной УГИБДД. По данным синоптиков, в течение дня ожидается температура от -4 до 0 градусов Цельсия с последующим похолоданием. Ситуацию осложнят мокрый снег, усиление ветра, снижение видимости и гололед.

В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции призывают участников движения быть более аккуратными и внимательными на дороге. Водителям стоит выбиратьоптимальную скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал с соседним транспортом, а также избегать рискованных маневров.

Быть бдительными призывают и пешеходов – переходить дорогу только по переходам и убедившись, что идущий транспорт успел остановиться. При посадке в общественный транспорт следует дождаться полной остановки

автобуса или троллейбуса. Также при движении в темное время суток, а также во время дождя и мокрого снега, стоит использовать на вещах и верхней одежде световозвращающие элементы.

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