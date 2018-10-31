Двое кузбассовцев грабили кладбища

СЕГОДНЯ 10:32 2018-10-31T10:32:31+03:00

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В Прокопьевске полицейские задержали подозреваемых в совершении серии кладбищенских краж.

Житель поселка Красный Углекоп во время посещения могилки родного ему человека увидел, как двое мужчин разбирают металлические оградки и грузят их в автомобиль. Мужчина запомнил номер и модель автомобиля – и сообщил его представителям закона. Полицейские выехали на место преступления и установили, что к тому времени злоумышленники уже успели разобрать на металл три могильных захоронения. Родственников умерших удалось установить, и они подали заявления о кражах.

А вскоре задержали и злоумышленников – мужчин в возрасте 32 и 35 лет. Оба нигде не работают, а один из них уже привлекался к уголовной ответственности. Мужчины признались, что плиты и оградки разбирали и сдавали в пункт приема металла, но вот точное количество разграбленных захоронений они не назвали. У сотрудников полиции есть все основания полагать, что их больше, чем три.

- Сотрудники ОМВД России по городу Прокопьевску просят граждан, чьи родственники захоронены на данном кладбище, проверить целостность могил и в случае хищения имущества обратиться в отдел полиции «Зенковский» по адресу: город Прокопьевск, улица Прокопьевская,58, или сообщить по телефону дежурной части 8-(3846)-61-48-80.