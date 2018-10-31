2018-10-31T10:52:57+03:00
Общество

В Кузбассе будут работать пункты проката спортинвентаря под единым брендом

59 таких мест появится уже нынешней зимой
Ирина АВТУШКО
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Фото: пресс-служба администрации Кемеровской областиФото: пресс-служба администрации Кемеровской области
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В области этой зимой появится 59 пунктов проката, которые будут работать под одним брендом - «Кузбасс – территория спорта!».

Кроме непосредственно проката на местах будет организован своеобразный мини-комплекс: парковка для транспорта, раздевалки, туалет, а также комната, где можно попить горячий чай. Социально незащищенные категории граждан будут обслуживаться по специальным абонементам.

Как рассказали в пресс-службе администрации области, в разработке находится фирменный стиль сети. Оснащение пунктов будет проходить поэтапно: сначала зимний инвентарь (беговые лыжи, лыжные палки и ботинки), а затем – летний (велосипеды, в том числе детские, скандинавские палочки).

Из 59 пунктов по одному откроются в сельских территориях; по два – в городах с населением менее 50 тысяч жителей; по три – в городах с населением более 50 тысяч жителей. Исходя из потребностей, каждая территория может дополнительно укомплектовывать свои пункты проката другими видами спортинвентаря. В дальнейшем работа по увеличению сети прокатов под брендом «Кузбасс-территория спорта!» продолжится.

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