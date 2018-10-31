Следствие оценило акции разреза «Инской» в 256 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:21 2018-10-31T11:21:43+03:00

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В уголовном деле о вымогательстве акций разреза «Инской» появились новые подробности. Так, в ходе следствия была скорректирована стоимость акций, которые вымогали бывшие чиновники и экс-сотрудники правоохранительных органов у предпринимателя Антона Цыганкова.

Изначально речь шла о 51% акций разреза, общая стоимость которых составляла один миллиард рублей. Однако позже их стоимость была скорректирована. Фигурантов уголовного дела обвинили в принудительном отчуждении у Цыганкова принадлежавших ему 513 акций разреза «Инской» общей номинальной стоимостью 256 тысяч рублей, а также права на имущества разреза балансовой стоимостью почти 2,189 миллиарда рублей.

Напомним, в среду, 31 октября в Центральном районном суде города Кемерово проходит заседание по делу о вымогательстве акций разреза «Инской». Семь фигурантов дела не признают своей вины полностью. Лишь Александр Щукин признал вину частично, однако отказался пояснять, в чем именно.

громкое уголовное дело было заведено еще в ноябре 2016 года. Тогда по подозрению в вымогательстве акций разреза «Инской» у предпринимателя Антона Цыганкова были задержаны кс-руководитель кузбасского управления СКР Сергей Калинкин, старший следователь Артемий Шевелев, бывший сотрудник ведомства Сергей Крюков, два бывших вице-губернатора Кузбасса Александр Данильченко и Алексей Иванов, областная чиновница Елена Троицкая, бизнесмен Александр Щукин и его юрист Геннадий Вернигор. Сейчас все они обвиняются в вымогательстве. Бывшим сотрудникам кузбасского следкома также инкриминируется превышение должностных полномочий, а Сергею Калинкину – получение от бизнесмена Щукина взяток в виде двух автомобилей BMW X5.