Кемеровский бизнесмен «заказал» поджог автомобиля бывшей жены

СЕГОДНЯ 12:04 2018-10-31T12:04:23+03:00

Теперь он и его сообщник предстанут перед судом

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В Кемерове будут судить участников «заказного» автоподжога. Сигнал о совершении преступления поступил сотрудникам полиции от очевидцев. Прибывшие на место стражи порядка увидели, что горит автомобиль «Пежо». Иномарка была значительно повреждена огнем, сумма ущерба составила около 380 000 рублей.

-Проведенная экспертиза подтвердила, что причиной возгорания машины стал поджог. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых. Исполнителем преступления оказался 25-летний таксист, а заказчиком – его постоянный клиент – 55-летний предприниматель, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Как установило следствие, директор одной из местных фирм хотел отомстить своей бывшей супруге и организовал поджог ее автомобиля. Для этого он привлек своего знакомого таксиста, услугами которого регулярно пользовался. За совершение преступления он заплатил исполнителю 15 000 рублей.

В настоящий момент следствием собрана достаточная доказательственная база по уголовному делу, в связи с чем оно передано в суд.