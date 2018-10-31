Кемеровские хирурги провели пациентке две операции одновременно
Кемерове хирургам горбольницы №11 пришлось проводить пациентке две операции одновременно.
21 октября бригада скорой помощи доставил в учреждение женщину 1987 года рождения с острой болью в правом боку. При осмотре у нее была диагностирована желчекаменная болезнь и острый холецистит, поэтому было принято решение оперировать. Во время операции хирурги обнаружили у пациентки объемное образование правой доли печени. Врачи приняли решение удалить новообразование.
- При применении эндоскопического аппарата нового поколения пациентке былапроведена симультанная операция, то есть одновременное выполнение двух самостоятельных операций по лечению разных заболеваний, - рассказали в пресс-службе Кемеровского областного медицинского информационно-аналитического центра. - Обе хирургические процедуры удалось провести всего за час.
Сейчас пациентка проходит послеоперационный период в дневном стационаре, скоро ее выпишут.