Кемеровские хирурги провели пациентке две операции одновременно

СЕГОДНЯ 12:32 2018-10-31T12:32:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Кемерове хирургам горбольницы №11 пришлось проводить пациентке две операции одновременно.

21 октября бригада скорой помощи доставил в учреждение женщину 1987 года рождения с острой болью в правом боку. При осмотре у нее была диагностирована желчекаменная болезнь и острый холецистит, поэтому было принято решение оперировать. Во время операции хирурги обнаружили у пациентки объемное образование правой доли печени. Врачи приняли решение удалить новообразование.

- При применении эндоскопического аппарата нового поколения пациентке былапроведена симультанная операция, то есть одновременное выполнение двух самостоятельных операций по лечению разных заболеваний, - рассказали в пресс-службе Кемеровского областного медицинского информационно-аналитического центра. - Обе хирургические процедуры удалось провести всего за час.

Сейчас пациентка проходит послеоперационный период в дневном стационаре, скоро ее выпишут.