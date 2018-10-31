2018-10-31T12:32:20+03:00
Общество

Кемеровские хирурги провели пациентке две операции одновременно

Процедура заняла всего час
Ирина АВТУШКО
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Фото: КГКБ №11Фото: КГКБ №11
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Кемерове хирургам горбольницы №11 пришлось проводить пациентке две операции одновременно.

21 октября бригада скорой помощи доставил в учреждение женщину 1987 года рождения с острой болью в правом боку. При осмотре у нее была диагностирована желчекаменная болезнь и острый холецистит, поэтому было принято решение оперировать. Во время операции хирурги обнаружили у пациентки объемное образование правой доли печени. Врачи приняли решение удалить новообразование.

- При применении эндоскопического аппарата нового поколения пациентке былапроведена симультанная операция, то есть одновременное выполнение двух самостоятельных операций по лечению разных заболеваний, - рассказали в пресс-службе Кемеровского областного медицинского информационно-аналитического центра. - Обе хирургические процедуры удалось провести всего за час.

Сейчас пациентка проходит послеоперационный период в дневном стационаре, скоро ее выпишут.

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