В Новокузнецке местный житель ради развлечения прострелил чужое окно

СЕГОДНЯ 13:45 2018-10-31T13:45:38+03:00

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В полицию Новокузнецка обратилась пожилая женщина, которая проживает на улице Ватутина. Женщина рассказала о том, что в вечернее время некий неизвестный выстрелил в окно ее квартиры.

Прибывшие на место полицейские задержали стрелка. Им оказался 27-летний местный житель. У него был изъят пневматический пистолет. Мужчина пояснил, что накануне купил его для развлечения и вышел во двор, чтобы опробовать приобретение.

- Со слов задержанного, стрелял он по деревьям и не намеревался повреждать чужое имущество. Свою вину новокузнечанин полностью признал и обязался возместить причиненный ущерб, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении нарушителя был составлен протокол по статье «Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах». Совершенное нарушение предусматривает штраф от 40 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему. Сейчас собранные материалы направлены в мировой суд.