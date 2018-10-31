В Новокузнецке зоозащитник бросился на соседей с пистолетом
Новокузнечанин может лишиться свободы из-за желания покормить бездомных кошек. Мужчина угрожал пистолетом соседям, которые не разделили его любви к животным.
Конфликт между жителями одного из домов на улице Франкфурта случился в минувшую пятницу. Одна из жительниц дома попросила пожилого соседа помочь ей открыть окно в подвал, где обитают местные кошки: животных нужно было покормить. Мужчина согласился и самовольно спилил замок с дверцы вентиляционного окна подвала.
А вот старшей дома такое самоуправство не понравилось, и она принялась ругать мужчину. Вскоре к ним присоединился работник ТСЖ. Тогда пожилой мужчина достал из кармана пистолет и стал угрожать оппонентам. Обеспокоенные жильцы дома вызвали полицию.
- Задержанным оказался 70-летний житель города. Пневматический пистолет полицейские изъяли, - сообщает интернет-издание сity-n со ссылкой на ГУ МВД России по Кемеровской области.
В отношении мужчины заведено уголовное дело за угрозу убийством. Он может лишиться свободы на срок до двух лет.