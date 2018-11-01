Кузбассовец испугался гнева жены и обокрал чужую квартиру

СЕГОДНЯ 03:10 2018-11-01T03:10:03+03:00

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В Кемеровской области перед судом предстанут два местных жителя, обвиняемых в незаконном проникновении в жилище и краже имущества.

Двое друзей – 44 и 24 лет – решили немного расслабиться и стали распивать спиртное прямо на улице. Друзья вели разговор по душам, когда младший товарищ понял, что очень хочет спать. При этом мужчина также понимал, что дойти до дома уже не сможет. Его старший товарищ сначала хотел привести друга к себе домой, но испугался гнева жены – та, наверняка, стала бы ругаться. Тогда мужчина вспомнил, что в соседской квартире временно никто не живет – и друзья отправились именно туда на ночлег. Лишь после того, как старший собутыльник сломал дверь, младший понял, что это чужое жилище. К этому времени сон у обоих уже прошел, и 24-летний мужчина предложил продолжить застолье. А чтобы наскрести денег на спиртное, сообщники похитили электропечь и стиральную машинку.

Соседи услышали шум в пустующей квартире и увидели, как незнакомцы выносят технику оттуда, и тут же вызвали сотрудников полиции. Собутыльников задержали и завели в отношении них уголовное дело, которое в скором времени будет направлено в суд.