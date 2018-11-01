2018-11-01T03:33:42+03:00
Происшествия

«Босиком выбежали»: Пожар в Кедровке очевидцы сняли на видео

Из-за пожара семья осталась без дома [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово", Дарья КашинаФото: vk.com, "Инцидент Кемерово", Дарья Кашина
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Накануне поздно вечером в Кемерове случилось ЧП: здесь огонь уничтожил частный дом.

Вечером 31 октября очевидцы выложили в социальных сетях видео с места пожара. Камера зафиксировала, как горит частный дом в Кедровке, на улице Новостроевской. Высокий столб дыма, огонь, захватывающий все большую территорию – по страшным кадрам становится понятно, что жилище спасти не удастся.

Пожар в Кедровке.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово", Дарья Кашина

- От дома мало что осталось. Что-то в гараже загорелось, стена дома рухнула, - рассказывают очевидцы о начале пожара. – Жена и дети босиком выбежали из дома.

По сообщениям очевидцев, хозяевам дома удалось спастись, однако сам дом был уничтожен огнем.

- Там у моего знакомого сгорел гараж, автомобиль и два мотоцикла, пострадавших нет, - продолжает другой пользователей соцсетей, также ставший свидетелем пожара.

В настоящий момент специалисты устанавливают причины пожара.

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