В Кузбассе педофил с ножом напал на девочку

СЕГОДНЯ 03:52 2018-11-01T03:53:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемеровской области вынесен приговор мужчине в совершении преступлений сексуального характера, совершенных им в отношении ребенка.

В мае 2017 года 52-летний житель Тайги подошел на улице к 12-летней девочке. Сначала мужчина просто заговорил с ней, а потом достал нож и сказал, что убьет ее, если девочка не пойдет к нему домой. Испуганный ребенок пошел вместе с мужчиной. Когда они оказались в доме, мужчина совершил в отношении девочки действия сексуального характера, а потом отпустил ее. Девочка пришла домой и рассказала о том, что случилось, своим родителям, а те сразу же обратились в правоохранительные органы.

Уже через несколько часов мужчину удалось задержать. Оказалось, что 52-летний насильник уже отбывал наказание за такое же преступление. Несмотря на то, что он отрицал вину, результаты ряда экспертиз подтвердили причастность мужчины к преступлению. К слову, психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость мужчины, однако выявила у него расстройства сексуальных предпочтений.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии строгого режима, приговор в законную силу вступил, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.