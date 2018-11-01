Дорогу стоимостью 8,5 миллиарда рублей введут в строй в августе 2019 года

СЕГОДНЯ 04:44 2018-11-01T05:17:36+03:00

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Автомагистраль «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий» будет полностью готова к середине августа 2019 года.

Уже к середине 2019 года, с некоторым опережением графика, будет достроена автодорога, которая свяжет Новокузнецк и Ленинск-Кузнецкий. Сейчас ведется строительство последнего отрезка автомагистрали протяженностью 17,6 километра – от села Чусовитино до поселка Демьяновка. Этот отрезок свяжет автобан с уже существующей дорогой первой категории «Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск – Новокузнецк». Его стоимость составляет 8,5 миллиарда рублей.

В 2018 году на строительстве дороги были заняты более 200 единиц спецтехники, 400 рабочих и механизаторов. Дорожники выполнили больший объем, чем было запланировано: уже готово 12 км участка дороги в бетоне, подготовлено земляное основание на 90 %, а это 15,5 км всего дорожного полотна. Уложен в два слоя асфальтобетон (нижний и средний) на участке в 8 км. На мосту и путепроводах смонтировано 107 из 134 балок. Отсыпали 9,2 км обочин в скальнике.

- Ввод летом следующего года в эксплуатацию всего автобана «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий» позволит снизить транспортную составляющую в цене продукции на 12-16 % и повысить скорость передвижения товаров и услуг в регионе. Это даст импульс к развитию прилегающих населенных пунктов и моногородов Кузбасса, - отметил и.о. первого заместителя губернатора Вячеслав Телегин.