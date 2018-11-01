В Кузбассе из горящей пятиэтажки спасли двух человек

СЕГОДНЯ 05:45 2018-11-01T05:45:41+03:00

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В Прокопьевске произошел пожар в пятиэтажном доме. Пожарные спасли из квартиры двух человек.

Как сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области, сообщение в возгорании в пятиэтажном доме на улице Латвийская поступило в 9.27. На место незамедлительно выехала четыре пожарные машин и 12 спасателей. Когда пожарные прибыли на место, из окна квартиры перового этажа шел дым. Сотрудники газодымозащитной службы спасли из квартиры двух человек, выведя их по лестнице на улицу. Эвакуация жителей других квартир не проводилось.

– В результате пожара в комнате обгорела мебель площади пять квадратных метров, — рассказали в МЧС. – Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования.