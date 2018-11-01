Суд по делу о вымогательстве акций разреза «Инской» перенесли на 7 ноября

СЕГОДНЯ 06:29 2018-11-01T06:33:07+03:00

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Судебное разбирательство по делу о вымогательстве акций разреза «Инской» перенесли на 7 ноября. Процесс с участием двух бывших заместителей губернатора и экс-начальником Следкома может занять несколько месяцев.

В среду, 31 октября, в Центральном районном суде Кемерова прошло первое заседание по делу о вымогательстве акций разреза «Инской». Восьми обвиняемым было зачитано обвинении, судья рассмотрел ходатайства защиты.

В конце судебного заседания судья Александр Вялов назначил следующее судебное заседание на 7 ноября. По договоренности с адвокатами до конца года по делу должны пройти еще три заседания.

Напомним, громкое уголовное дело было заведено еще в ноябре 2016 года. Тогда по подозрению в вымогательстве акций разреза «Инской» у предпринимателя Антона Цыганкова были задержаны кс-руководитель кузбасского управления СКР Сергей Калинкин, старший следователь Артемий Шевелев, бывший сотрудник ведомства Сергей Крюков, два бывших вице-губернатора Кузбасса Александр Данильченко и Алексей Иванов, областная чиновница Елена Троицкая, бизнесмен Александр Щукин и его юрист Геннадий Вернигор. Сейчас все они обвиняются в вымогательстве. Бывшим сотрудникам кузбасского следкома также инкриминируется превышение должностных полномочий, а Сергею Калинкину – получение от бизнесмена Щукина взяток в виде двух автомобилей BMW X5.