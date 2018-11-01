Ехал на летней резине: Водитель «Газели» устроил ДТП с четырьмя авто и пострадавшим в Кузбассе

СЕГОДНЯ 06:55 2018-11-01T06:55:42+03:00

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В Кемеровском районе в среду, 31 октября, столкнулись четыре автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим устроил водитель «Газели», который двигался на летней резине.

Авария произошла на седьмом километре автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск около 07.30.

– Предварительно установлено, что 64-летний водитель ГАЗ-3221 столкнулся с Mitsubishi Canter, после чего грузовик вынесло на полосу встречного движения, где он врезался в Great Wall и Toyota Caldina, – сообщили в пресс-службе ГИБДД Кузбасса.

По словам собеседницы издания, в результате аварии пострадал 25-летний водитель Toyota, который сейчас находится на амбулаторном лечении.

В Госавтоинспекции водителям напоминают о необходимости подготовить автомобилям к зимнему сезону.

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