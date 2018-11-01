2018-11-01T07:10:13+03:00
Общество

Кемеровские врачи спасли жизнь женщине с аномалией

Опасное отклонение обнаружилось случайно
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Кирилл ЧАЩИН
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Кемеровские врачи спасли жизнь женщине с редкой врожденной аномалией, о которой она не подозревала. Без оперативного вмешательства медиков пациентка могла погибнуть.

В Кемеровскую областную больницу имени Беляева доставил жительницу Анжеро-Судженска, у которой оторвался тромб. Тромб закупорил подколенную артерию, что с вероятности в 70-80 процентов могло привести к ампутации. После обследования пациентки врачи нашли крайне редкую врожденную аномалию. У нее обнаружили нестандартное расположение седалищной артерии. Таких случаев в российской медицинской литературе описано всего два.

– У здорового человека эта артерия проходит по внутренней поверхности бедра, а у пациентки отделения сосудистой хирургии КОКБ она находится под ягодичной мышцей. Из-за постоянного давления на сосуд стенки расширились и в любой момент могло начаться кровотечение, – рассказали в областной больнице. – Сосудистые хирурги КОКБ «выключили» опасный участок и в обход установили «искусственный» сосуд.

В настоящее время женщина готовится вписываться из больницы, где ей сохранили ногу и спасли жизнь. Врачи отмечают, что аномалии развития бедренных артерий при жизни диагностируются крайне редко.

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