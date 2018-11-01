У Соснового бора в Кемерове планируют расширить парковку

СЕГОДНЯ 07:25 2018-11-01T07:26:29+03:00

Об этом во время объезда территории города заявил мэр

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В Кемерове Соснового бора планируют расширить парковку. Об этом во время объезда территории города сообщил мэр Кемерова Илья Середюк.

«Ежегодно отмечаем рост посещаемости Соснового бора. Летом здесь прогуливаются, бегают, ездят на велосипедах. В зимнее время будет очень много желающих заниматься лыжным спортом. Количество парковочных мест, которое мы создавали в предыдущие годы, уже недостаточно, к существующим 220 нужно добавить еще 100 машиномест», – рассказал глава города.

Мэр поручил разработать план по расширению парковки у Соснового бора. Также специалистам предстоит создать пункт общественного питания и принять меры по улучшению организации подъезда к бору.

Как сообщала «Комсомольская правда», во время этого же объезда Середюк отметил, что необходимо возрождать систему спортивных клубов по месту жительства.