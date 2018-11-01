2018-11-01T08:10:50+03:00
Общество

Эксперты рассмотрят возможность достройки Крапивинского гидроузла

Один из самых больших долгостроев Кузбасса разрушает и наносит вред Томи
Кирилл ЧАЩИН
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Жители района просят достроить гидроузелЖители района просят достроить гидроузел
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Губернатор Сергей Цивилев обсудил с главой Крапивинского района возможность достройки гидроузла на реке Томь. Глава региона поручил изучить этот вопрос экспертами.

Крапивинский гидроузел начали сроить в 1975 году для водоснабжения и улучшения качества воды в Томи, которую загрязняли промышленные стоки. Кроме того, сооружение должно было вырабатывать электроэнергию мощностью 300 тысяч киловатт. Рядом со стройкой появился поселок Зеленогорски. В 1989 года строительство было остановлено.

– На данный момент никакой достройки не ведется – сооружение медленно разрушается. Молодежь Зеленогорского в поисках работы вынуждена перебираться в города. Плотина стоит и разрушается, нанося громадный вред реке Томь и являясь угрозой для жизни и здоровья людей, – отметил глава района Тахир Биккулов.

По словам главы района, жители выступают за ввод объекта в строй. Это позволить дать людям работу на гидроузле и сопутствующих объектах, даст толчок к развитию района. Кроме того, сооружение будет вырабатывать экологически чистую электроэнергию.

Сергей Цивилев попросил привлечь к вопросу о судьбе гидроузла экспертов РусГидро. Если специалисты придут к выводу о нецелесообразности достройки сооружения, его будут демонтировать.

«Беру ситуацию на личный контроль. Привлечем специалистов РусГидро и вместе с ними рассмотрим возможные варианты. Я с позицией жителей Крапивинского района согласен – если такая возможность есть, гидроузел нужно достроить!», – отметил Цивилев на своей странице в соцсети.

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